Піщана буря накрила Сан-Паулу [ Редактировать ]
Бразильське місто Сан-Паулу накрила піщана буря. Очевидці зафільмували, як на мегаполіс насувається щільна коричнева стіна. Надворі враз стемніло, а повітря наповнилося хмарами дрібного пилу та піску.
Стихійне лихо виникло після тривалої посухи в регіоні й під дією сильних вітрів. Інформації про постраждалих не надходило.
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Стихійне лихо виникло після тривалої посухи в регіоні й під дією сильних вітрів. Інформації про постраждалих не надходило.
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За прогнозами метеорологів, найближчим часом гора може почати викидати велике каміння в радіусі двох кілометрів. На острові мешкають менш ніж сто жителів.