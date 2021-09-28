Перша леді України Олена Зеленська презентувала електронну версію "Довідника безбар’єрності". Посібник покликаний зафіксувати нові норми безбар’єрної мови та стати гідом з коректного спілкування. Презентація відбулася в Міжнародний день загального доступу до інформації, за участю журналістів і головних редакторів провідних українських медіа. Саме представників ЗМІ дружина Президента України закликала стати амбасадорами проекту, відзначивши, що завдяки зусиллям та впливу медіа у суспільстві починаються видимі зміни.

"Я завжди підкреслюю, що безбар’єрність - це нова норма, рівні можливості для всіх людей і доступність. Один з важливих елементів безбар’єрності - безбар’єрна мова. Це мова, у якій немає слів чи фраз, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до певних людей чи груп. Людина - завжди у фокусі. Довідник стане посібником з коректного спілкування, де занотована етика спілкування", - зазначила Олена Зеленська.

"Довідник безбар’єрності" - проект з відкритим кодом, доступний для використання та цитування, який також можна доповнювати. Над ним працювали правозахисники, психологи, батьки, які виховують дітей з інвалідністю, українські та міжнародні експерти. Посібник доступний за посиланням.

Ілюстраторкою виступила Ольга Дегтярьова.

"Мені хотілося, щоб ілюстрації однаково розуміли всі, і щоб вони відгукувалися в серці кожного. У них також присутній незримий заклик: подивіться на те, що нас оточує, по-іншому", - сказала художниця.

Упорядниця довідника журналістка Тетяна Касьян наголосила, що він давно є необхідністю для всіх людей, особливо для тих, хто працює в комунікаціях.

Крім того, на заході анонсували вихід друкованої версії "Довідника безбар’єрності" з елементами шрифту Брайля. Він запланований на березень 2022 року.

"У комунікації приховано набагато більше сенсів, ніж нам здається. Цей довідник допоможе розкрити нові, додаткові смисли, коли в центрі уваги - людина. І це стане першим кроком у формуванні нової етики спілкування", - додала перша леді.

Нагадаємо, Олена Зеленська анонсувала запуск "Довідника безбар’єрності" в липні 2021 року, на другому засіданні Ради безбар’єрності. Тоді дружина Президента зазначила, що головне завдання такого посібника - зробити поняття більш зрозумілими та зібрати їх в одному місці, надавши роз'яснення основних принципів безбар’єрності, правил комунікації та словник базових термінів.