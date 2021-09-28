Виверження вулкану в Іспанії: острів оголосили зоною природного лиха [ Редактировать ]
Іспанський острів Ла-Пальма оголосили зоною природного лиха через виверження вулкану, яке триває уже дев'яту добу. Новий статус дозволить терміново виділити з бюджету кошти на усунення наслідків виверження.
Перший пакет допомоги - понад 10 мільйонів євро спрямують на будівництво житла для острів'ян. Понад 600 родин втратили свої домівки у вогні. Лава знищила бананову плантацію, ще 15 відсотків угідь - під загрозою.
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