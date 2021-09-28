Запуск приложения "еСуд": какие функции доступны для украинцев [ Редактировать ]
Во вторник, 28 сентября, в украине прошла презентация мобильного приложения "еСуд". Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации.
Приложение дает возможность пользователям облегчить контроль за документооборотом, так как человек сможет самостоятельно отслеживать операции.
Пользователи Android и iOS уже могут бесплатно загрузить приложение в GooglePlay и AppleStore.
Мобильное приложение "еСуд" позволяет не только следить за движением документов по судебному делу, но и получать процессуальные документы и судебные уведомления на собственный смартфон.
Ожидается, что новое приложение позволит облегчить доступ к правосудию.
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