Google отключил миллионы Android-смартфонов [ Редактировать ]
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Ранее в 2021 году Google анонсировали глобальное отключение Android-смартфонов от своих сервисов. 27 сентября этот день наступил – старым устройствам поисковый гигант заблокировал доступ к Gmail и YouTube.
Под запрет попали смартфоны и планшеты на базе операционной системы Android 2.3.7 Gingerbread и более старших версий. Владельцы старых устройств утратили возможность входить в аккаунт Google.
Несмотря на то, что доля таких смартфонов составляет от 0,2% до 0,3%, учитывая 3-миллиардную аудиторию активных Android-устройств, доступ к сервисам Google в одночасье потеряло от 6 до 9 миллионов смартфонов.
Доступ к сервисам Google лишились смартфоны с прошивками Android 2.3.7 и старше
Зачем до сих пор использовать такие древние гаджеты в 2021 году? Многие пользователи держат подобные старые смартфоны в качестве дешевых "звонилок" с возможностью быстрого доступа к Интернету. Другие до сих пор используют старые планшеты в качестве самых доступных электронных книг – свои задачи они выполняют исправно.
Безусловно, для таких пользователей подобный ход Google является неприятной неожиданностью, особенно, если денег на новый гаджет нет.
Это хоть и не очень приятный, но вполне закономерный шаг со стороны поискового гиганта – Google не может поддерживать старые операционные системы, выпущенные за последние 10 лет. К примеру, Android 2.3.7 Gingerbread вышла в сентябре 2011 года. В то время популярными смартфонами были: Samsung Galaxy S2, Sony Xperia Advance, Sony Xperia Go, Lenovo K800, LG Spectrum, HTC Velocity, HTC Evo 4G, Motorola XT532 и Motorola Fire.
Следующие устройства в зоне риска – аппараты на базе Android 3.0, под которой выходили исключительно планшеты до унификации с Android 4.0.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как два года назад Microsoft похоронила Windows 10 Mobile по тем же причинам. Также в Украине планируют ввести продажу SIM-карт по паспортам.
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