Актуальная на 2021 год прошивка Android 11 еще есть даже не у всех смартфонов. Но одному "старичку" удалось получить эту свежую прошивку.

Выпущенный 10 лет назад Samsung Galaxy S2 (Galaxy S II) может обновиться до свежей Android 11.

Все дело в кастомной прошивке LineageOS 18, доступной для обновления и поддержания смартфона в актуальном рабочем состоянии. Ядро этой альтернативной ОС обновилось на днях до Android 11. Причем это полноценная версия прошивки с поддержкой всех модулей.

Samsung Galaxy S2 поступил в продажу в 2011 году вместе с прошивкой TouchWiz UI на базе операционной системы Android 2.3.4 Gingerbread. Последней официально поддерживаемой прошивкой была Android 4.1 Jelly Bean.

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Этот смартфон был одним из любимейших у энтузиастов, так как легко прошивается на разнообразные версии Android.

Разница между этими смартфонами - 10 лет

Хотя по современным меркам смартфон очень слабый: модель оборудована лишь 1 ГБ оперативной памяти и 2-ядерным мобильным процессором Exynos 4210 с частотой до 1,2 ГГц.

Владельцы аппарата отмечают, что особого смысла в Android 11 на Samsung Galaxy S2 нет, так как устройство на нем работает очень медленно. Установка прошивки может нести лишь любительский характер для проверки возможностей аппарата, но практической пользы в этом нет.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Samsung представила главные смартфоны 2021 года – Galaxy S21. В то же время следующий Android 12 превратит смартфоны в iPhone.

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