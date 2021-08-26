Спочатку паспорт. Уже скоро сім-картки для мобільних можуть продавати винятково за паспортами. Відповідний законопроєкт розглядають у комітеті. Там кажуть: усе заради безпеки. Бо останнім часом в Україні стрімко побільшало випадків телефонного шахрайства.

Чи допоможе вирішити цю проблему контроль за "сімками"? І чи стежитимуть у такий спосіб за українцями? Дізнавався Богдан Вербицький.

Операція ідентифікація! Помітять кожного абонента.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів:

Люди можуть стати на дибки і сказати, що ви втручаєтеся у приватне життя.

Бо сім-картки скоро можуть продавати тільки за паспортом! Чому? Як купуватимемо "сімки", і як це роблять за кордоном?

Купити сім-карту зараз просто, як воду. Бо продають її всюди: у МАФах, супермаркетах та навіть у переходах на розкладках.

Придбати пакетів можна скільки вам завгодно. Бо документів для цього не просять.

Я мусіла її змінити, тому що телефончик інший. А там менші карточки. Ну а телефончик, сам номер, у мене від самого початку.

Тобто більше ніж 15 років! Бо номер телефону Оксана не змінювала ще з часів чорно-білих стільникових.

Оксана, киянка:

Я ще пам'ятаю мобільний телефон, який був такий… великий. Він в мене був. І він з тих пір у мене не міняється, а просто по різному називається.

Сімкартку пані Оксана купила разом з телефоном. Просто на касі і без документів. Але вже скоро правила такої покупки можуть змінитися! В парламенті вже і законопроект підготували. Зараз він у комітеті. Передбачається, що "сімки" продаватимуть виключно за паспортами. А такі користувачі, як Оксана мають зареєструвати свою сім-карту у оператора. Теж із паспортом.

Оксана, киянка:

Якщо я 15 років користуюсь цим телефоном, нічого. Я не розумію для чого це.

Аби протистояти "мобільному шахрайству". Бо незареєстрованою сім-картою легко заволодіти.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів:

Якщо шахрай заволодіє карткою, яка прив'язана до вашого інтернет-банкінгу, тобто це фінансовий номер телефону, до вашої поштової скрині, до ваших соціальних мереж. То через послугу "я забув пароль", можна змінити пароль і всі данні є. І отримати доступ до всіх ваших даних.

А ще, можуть шантажувати, погрожувати, представлятися "працівників банку" чи "кредиторами".

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів:

Шахраї використовують анонімні картки. Для того, щоб телефонувати нашим громадянам, виманити їх кошти. Але, це не буде панацеєю. Картки використовують на інших людей. Візьмуть чийсь паспорт який втрачений, якогось безхатька. Тобто знайдуть вихід. І це буде проблема.

Але чи не суперечить законопроект Конституції? Адже особисті данні доведеться "світити" частіше. Тут все залежатиме.

Роман Марченко, адвокат:

От трактовки этого вопроса Конституционным судом. Будет ли, например, это ограничение свободы достаточно существенным, чтобы конституционный суд признал такой закон неконституционным? Есть ситуация с тем, что часть абонентов раскрыла уже свои данные, и операторы всю эту информацию имеют, и согласно законодательству, обязаны сохранять конфиденциальность, эта ситуация уже существует.

Сім-карти за паспортом у Німеччині вже буденність. Чотири роки тому в країні запровадили обов'язкову ідентифікацію усіх нових користувачів мобільного зв'язку. Як контрактників, так і власників пріпейдів. Сталося це після серії терактів у бельгійському Брюсселі. Тоді німці посилили антитерористичне законодавство і вирішили заборонити анонімність у світі мобільного зв'язку. Щоб екстремісти, а заразом й усі інші злочинці та шахраї, більше не могли спілкуватися інкогніто

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Відтоді, щоб придбати сім-карту в Німеччині, потрібен офіційний документ з фотографією. Це може бути національний або закордонний паспорт чи посвідка на проживання. А от водійські права - ні, не підходять.

З документом треба прийти в магазин мобільного зв'язку. Його співробітники зроблять копію і занесуть в базу адресу вашого проживання. Туристи можуть назвати адресу готелю, де вони зупинилися. Процедура швидка - займає усього кілька хвилин. Люди ділитися своїми приватними даними не проти.

Це хороша ідея. Бо це допомагає знайти людей, які можуть використати телефон зі злочинною метою.

Я з Мексики, але вже чотири роки живу в Німеччині. І купувала сім-карту по паспорту. Тут це не проблема, люди вірять, що держава не зловживатиме їхніми даними.

Якщо ж сім-карта потрібна терміново, а магазини мобільного зв'язку далеко або не працюють, сімку можна придбати у супермаркеті чи на заправці. І самостійно пройти процес ідентифікації, без якого картка не запрацює. Це можна зробити у найближчому поштовому відділенні або по інтернету, зв'язавшись зі співробітником спеціальної служби. Він у відео-чаті звірить і зісканує ваш паспорт. А потім повідомить про перевірку мобільного оператора, який і активує сімку. Теоретично картку можна купити і для іншої людини, зареєструвавши її на себе. Утім, мобільні оператори не радять своїм клієнтам цього робити. Про всяк випадок.

В Україні ж купувати сім-карти можна скільки завгодно, і кому завгодно. Якщо ж обмеження і впровадять, то головне щоб для шахраїв, а не для звичайних людей.