Франківськ вирішив відмовитися від централізованого опалення [ Редактировать ]
І щоб не стати заручниками газових маніпуляцій і платити рівно стільки, скільки спожив, Івано-Франківськ вирішив відмовитися від централізованого опалення. В міськраді розробили поетапний план відключення багатоповерхівок і пропонують кожному містянину стати автономним і обладнати власну квартиру котлом.
Та чи готові самі франківці до таких змін? І який зиск від цього отримає місто - Жанна Дутчак розкаже.
Івано-Франківськ, вулиця Коновальця. Більшість тутешніх багатоповерхівок - на централізованому опаленні. Та до наступного року їм потрібно перейти на індивідуальне. Таке рішення міськради. Тож у мешканців лише і мови - чи встигнуть перейти у встановлений термін. Адже це зробити можна лише за згоди щонайменше 75 відсотків співвласників квартир.
Марія Василівна, жителька Івано-Франківська:
Не всі погодилися. Якщо не кожна людина має гроші, то що їй робити, скажіть, будь ласка.
Марія Василівна розповідає: в їхньому будинку більшість мешканців літні люди. А перехід на індивідуалку - задоволення недешеве. На її двокімнатну квартиру це обідеться щонайменше в сорок тисяч гривень. Та пенсіонерка готова позичити, аби лише відключитися від централізованого теплопостачання. І не отримувати більше «золоті» платіжки.
Марія Василівна, жителька Івано-Франківська:
В минулому році я кожен місяць платила понад дві тисячі за 2-кімнатну квартиру. Я маю приклад, що дочка має на Мазепи двохкімнатну квартиру - третю частину вони платять.
За перехід на індивідуальне опалення і пані Євгенія, але де взяти гроші на систему автономного опалення, жінка поки не знає.
Євгенія Василівна:
Мені орієнтовно сказали 50 тисяч. Ну де я їх візьму. В мене 2700 пенсія. У нас збирали списки, я їм підписала і сказала цій активістці, що вона збирала підписи, я підпишу, але не будете мені проводити. Я буду грітися якось інакше…Буду зимувати в дочки, а літом жити в себе.
Та в міській раді пояснюють - одразу всі будинки переводити на автономне опалення не будуть. Примусово відключать від централізованого лише ті будинки, які обслуговувала одна з приватних компаній. Але торік - збанкрутувала. І частину багатоповерхівок технічно неможливо перепідключити до комунальної теплоенергокомпанії. Насьогодні зі 170 будинків вже 19 від'єднали від централізованого опалення.
Руслан Гайда, заступник міського голови Івано-Франківська:
У зв'язку із тим, що треба міняти повністю всі тепломережі, по цих будинках зроблені збори із мешканцями даного мікрорайону. І не тільки по цих будинках, але і по других так само проводилися збори щодо переходу на індивідуальне опалення.
Але мешканці й інших мікрорайонів почали масово переходити на автономне опалення.
Руслан Гайда, заступник міського голови Івано-Франківська:
За 2020 рік дозволів на отримання індивідуального опалення отримали 115 будинків, і в цьому році 53. І цей процес йде.
Руслан Марцинків, міський голова Івано-Франківська:
Мешканцям треба зрозуміти, що час централізованого опалення поступово відходить. Найголовніше, що треба розуміти, що альтернативи переходу на індивідуальне опалення і невеликі котельні немає. Ситуація є така, що з кожним роком і мережі погіршуються, і кількість споживачів, які переходять на індивідуальне опалення збільшується.
Щокращого варінту немає - давно зрозуміла й Ілона. Торік за опалення її квартири у понад сто метрів платіжки приходили просто космічні - більше шести тисяч на місяць.
Ілона Небо, жителька Івано-Франківська:
В цьому році, напевно, рахунок приходив би і 10 тисяч в місяць, ще ми п'ятий поверх на центральному теплі, чотири поверхи відключені…як нам пояснювали, ми ще платимо - там ще гріється підвал. Що ми за всіх сусідів, які відключилися платимо ще за тепло у підвалі.
Тож жінка відключилася від централізованого опалення. І планує встановити індивідуальне, але каже - коштує воно теж не дешево.
Ілона Небо, жителька Івано-Франківська:
На індивідуальне ще не заробили грошей, кредит такий великий брати теж не хочемо, ми хочемо за цей рік відкласти, бо це десь 150 тисяч треба, тому ми у двох кімнатах поставимо калоріфери і так цю зиму протягнемо.
Загалом із восьми сотень багатоповерхівок Івано-Франківська на автономному опаленні вже майже двісті. Стільки ж уже отримали дозвіл на перехід…
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