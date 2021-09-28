Упередження - як... злочин. І стереотипи, які позбавляють права на освіту дітей. А дорослих - на роботу і взагалі, нормальне існування у соціумі. Україна зараз - це країна бар'єрів. Де бракує й інклюзивних класів, і пандусів, і головне, толерантності.

Аби змінити це - моя колега, ведуча "Подробиць", Наталія Бєлашева вирішила розповісти історію своєї боротьби за безбар'єрність. А перша леді України Олена Зеленська почала боротьбу за толерантність зі... слова. Ірина Розова докладніше.

Це не про толерантність. Це - про соціальні бар'єри...

Наталія Бєлашева - ведуча "Подробиць". Але їй навіть медійність не допомогла - її дочку відмовилися прийняти в дитячий садочок. А все через цукровий діабет.

Наталія Бєлашева, ведуча програми "Подробиці":

Нам сказали: "Ви не можете сюди приходити, це неможливо для нас, ми не можемо слідкувати за вашою дитиною."

Наталія була готова на всі умови. І самостійно годувати дочку, і вимірювати рівень цукру в крові. Аби тільки донька була в колі ровесників. Але... відмовили скрізь. Руку допомоги простягнули у німецькомовному дитсадку. Навіть сама директорка, каже ведуча, запропонувала робити ін'єкції інсуліну. А далі вже була Німеччина. Саме там доньці Наталії допомогли інтегруватися в суспільство. Відтоді минуло дев'ять років, а в Україні і досі нічого не змінилося.

Наталія Бєлашева, ведуча програми "Подробиці":

Використовує інсулінову помпу - це такий девайс, він на тілі у неї. Для неї вже це норма. Йде якась доросла жінка, вона бачить, і немає ніякої проблеми ткнути пальцем й спитати: "Це шо в тебе таке? Ти хто взагалі? Ти взагалі людина чи мікс якоїсь людини та робота?" Щось таке.

Відсутність такту та людяності. Жити стереотипами людей змушує страх і банальне невігластво. Змінити нетерпимість на толерантність, взялася перша леді Олена Зеленська. Вона презентувала "Довідник безбар'єрності" - своєрідний гід із коректного спілкування.

Олена Зеленська, перша леді України:

Щоб ми використовували мову, в якій немає слів, фраз, які можуть демонструвати упередженість, дискримінацію, в першу чергу в центрі нашої уваги під час спілкування має бути людина, а потім вже всі її ознаки.

Тобто, не інвалід, а людина з інвалідністю. Не старі, а люди старшого віку. Не анорексик, а людина з розладом харчової поведінки. У довіднику - майже всі правила безбар'єрної мови.

Олена Зеленська, перша леді України:

Ми можемо мати інсульт в майбутньому, ми можемо зламати ноги, ми можемо стати старенькими, ми можемо мати велику кількість дітей і з величезними візками ходити, ми в кожен момент свого життя маємо відчувати комфорт, тому цей комфорт потрібно одразу створювати, а не вважати, що це не для мене.

"Довідник безбар'єрності" наразі доступний лише в електронному вигляді. Автори вже закликають - застосовувати його в медіа. А ще словник можна доповнювати.