На Львівщині тривають масштабні міжнародні військові навчання "Репід Трайдент" та "Спільні зусилля-2021". Участь у вишколі беруть 15 іноземних країн, 11 із яких - члени НАТО. Маневри тривають під пильним оком українських та міжнародних експертів. Якщо українські армійці отримають відмінні оцінки - це надасть їм право наступного року заступити на бойове чергування у складі контингентів Альянсу. Мої колеги розкажуть більше.

Яворівський полігон. БМП та БТРи переправляються через озеро. За легендою навчань, на протилежному березі - ворог. Зав'язується бій:

А це вже українські десантники. В іншій частині полігону - з американських транспортних літаків СІ-130 Геркулес - вони висаджуються в тилу противника.

А це вже інші міжнародні навчання - "Об'єднані зусилля-2021". Під українським командуванням - військові України, Румунії, Польщі та Литви, звільняють від бойовиків захоплене місто. Наступ веде механізований підрозділ сухопутних військ. У бій вступають штурмові групи БМП та БТРи. Військовослужбовці евакуюють населення. Вивозять поранених.

На будівлі міста з гелікоптерів висаджується тактичний десант. На допомогу бійцям - із бази НАТО в Румунії - прибувають американські винищувачі Ф-18.

Противника знешкоджено. На будівлях - вивісили прапори різних держав. Першими про перемогу оголосили - українці. Бій армійці вели за стандартами НАТО. Кажуть, було не складно, адже за плечима 25 років спільних тренувань.

"Вітер", військовослужбовець Збройних сил України:

Штурм домів ми брали, І все, вони дивилися як ми штурмуємо, вони не так штурмують. Вони якось простіше, ми якось агресивніше це все робимо, у нас були бойові дії, ми розуміємо як то все робиться.

Спільно вести бій - непросто. Та краще помилитися на навчаннях, - кажуть бійці з Канади.

Мелені Лейк, командир Збройних сил Канади в Україні:

За цей час ми взяли для себе багато корисного. Передусім, це уміння і навички, які ми побачили в українських військовослужбовців - маскування, укриття, а ще злагодженість під час проведеннях операцій. Українські військові навчилися цьому ціною власної крові й поту. І цей досвід ми перейняли!

Усі навчання оцінюють міжнародні та українські військові експерти.

Андрій Міхейченко, офіцер Збройних сил України:

Якщо вони успішно складуть цей іспит, вони отримають сертифікати із наступного року зможуть заступати на бойове чергування у складі контингентів НАТО.

Військовий вишкіл "Об'єднані зусилля-2021" планують провести також на півночі та півдні України.