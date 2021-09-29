Ілон Маск знову став найбагатшою людиною світу. Його статки вперше перевищили 200 мільярдів доларів. Тож засновник компаній SpaceX і Tesla випередив власника Amazon Джеффа Безоса. Такі дані опублікував журнал Форбс.

У виданні вказують, що лише за понеділок Маск збагатів на майже чотири мільярди доларів. Усе завдяки росту акцій "Тесла". Ілон став третьою людиною, чиї статки коли-небудь оцінювались у 200 мільярдів доларів. Раніше заробити такі гроші вдалося Безосу та президенту Louis Vuitton - Бернару Арно.