Ілон Маск став багатшим за Джефа Безоса [ Редактировать ]
Ілон Маск знову став найбагатшою людиною світу. Його статки вперше перевищили 200 мільярдів доларів. Тож засновник компаній SpaceX і Tesla випередив власника Amazon Джеффа Безоса. Такі дані опублікував журнал Форбс.
У виданні вказують, що лише за понеділок Маск збагатів на майже чотири мільярди доларів. Усе завдяки росту акцій "Тесла". Ілон став третьою людиною, чиї статки коли-небудь оцінювались у 200 мільярдів доларів. Раніше заробити такі гроші вдалося Безосу та президенту Louis Vuitton - Бернару Арно.
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Його статки вперше перевищили 200 мільярдів доларів. Тож засновник компаній SpaceX і Tesla випередив власника Amazon Джеффа Безоса.
Десятки мільйонів доларів - за один політ. Світові товстосуми змагаються за можливість відправити туристів у космос.
Один из подписчиков Маска в Twitter cпросил, почему глава Белого дома отказался что-либо заявить относительно успешного трехдневного полета на орбиту на корабле Crew Dragon экипажа из четырех американцев. Маск ответил: ""Он все еще спит""
На кораблі четверо пасажирів, і серед них - жодного професійного астронавта. На орбіті Землі туристична місія проведе три дні.
На борту - четверо цивільних і жодного професійного астронавта. Серед них медик, ветеран військово-повітряних сил США, підприємець і бізнесмен, який оплатив місію.