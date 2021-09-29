Ватикан планує візит Папи Римського до України [ Редактировать ]
Папа Римський Франциск планує відвідати Україну наступного року. Про це повідомляє Католицьке інформаційне агентство. Водночас точну дату візиту понтифіка наразі не називають.
За всю історію, очільник Ватикану приїжджав до України лише одного разу. 2001-го року нині покійний Іоан Павло Другий відвідав Київ і Львів.
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Про це повідомляє Католицьке інформаційне агентство. Водночас точну дату візиту понтифіка наразі не називають.
В 2022 году Папа Римский Франциск планирует посетить Украину
Тепер до резиденції Папи Римського впускатимуть лише з документом про вакцинацію чи з негативним ковід-тестом.
Це - його фірмовий десерт, спеціально створений на честь східноєвропейського вояжу Папи Римського. У начинці - висушені фрукти, згадка про які міститься в Біблії.
Курить вредно. Эта мысль кажется настолько очевидной, что никто уже не вникает в детали и не разбирается, а чем именно опасно курение?