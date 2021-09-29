Таким життям незадоволені з кожним днем все більше і більше місцевих жителів.

Афганістан посилює військову присутність на кордоні з Таджикістаном. Туди таліби направили десятки тисяч терористів-смертників. А усе через те, що президент сусідньої країни не визнає їхнє правління.

Водночас, в країні наростає невдоволення режимом радикалів. Ті поновили публічні страти і жорстко обмежили права жінок.

Обіцяли одне, провадять інше. Це кадри показової страти у місті Герат - на заході країни. Чоловіка публічно повісили на головній площі. Іще трьох - в інших районах. Усіх їх "Талібан" звинуватив у викраденні людей.

Махлаві Шір Ахмад Мухаджір, заступник голови адміністрації Герату:

Ми - Ісламський Емірат. Ніхто не може шкодити нашому народу. Ми стратили цих людей, аби дати урок, аби дати зрозуміти, що всіх, хто викрадатиме людей або вчинятиме інший злочин проти нашого народу, буде покарано.

Така публічна страта була звичною справою у 90-х. За попереднього правління талібів. За подружню зраду забивали камінням, а за крадіжку відрубували руки. І тепер історія знову повторилася. Талібан хоч і каже, що "еволюціонував"... його дії доводять зворотнє.

Знову під табу - освіта для жінок. Їм заборонили відвідувати університет. І так триватиме доти, поки радикали не створять цитую: "справжнє ісламське середовище". Не видно жінок і на вулицях Кабула. В місцевому парку атракціонів, де раніше було повно дітей з батьками, розважаються нині тільки таліби.

І таким життям незадоволені з кожним днем все більше і більше місцевих жителів. На нову владу нарікають, але вдіяти нічого не можуть.

Салім, житель Кабула:

Після приходу Талібану все стало тільки гірше. Бракує лікарів, багато з них виїхали з країни або просто звільнилися, їх треба повернути. Немає достатньо медикаментів, ми бідні люди, у нас немає грошей на ліки. Це все потрібно вирішувати.

Раїс Давуд Бадахш, житель Кабула:

Немає роботи. Купа людей перебивається з хліба на воду. А якщо захворів, консультація у лікаря коштує дорого. Потрібно зменшити розцінки лікарів.

Та схоже, соціальні і побутові проблеми афганців Талібан зараз хвилюють найменше. Радикали взялися за нарощення військової присутності на кордоні з Таджикістаном. До провінції Тахар направили десятки тисяч терористів-смертників, офіційно - для усунення потенційних загроз. Раніше президент Таджикістану заявив, що за жодних умов не визнаватиме Талібан.