Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил историку Илье Левитасу звание Героя Украины. Ученый получил звание посмертно.

Левитас (1931 - 2014 годы жизни) стал Героем Украины за вклад в возрождение и развитие национальных культур, сохранение и увековечение памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю общественную и просветительскую деятельность.

Представление на присвоение этого звания Левитасу поступило от Минкульта накануне 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Левитас - автор и составитель 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра. Автор более 220 статей.

В 1989 году основал Совет национальных обществ Украины, который существует и по сей день и объединяет сотни местных организаций десятков национальностей. В том же году Левитас основал и возглавил первую еврейскую всеукраинскую организацию-Общество еврейской культуры Украины, которое в 1992-м вошло в состав еврейского совета Украины.

По инициативе и под непосредственным руководством Левитаса был создан Фонд "Память Бабьего Яра", который он возглавлял до самой смерти. За время существования Фонд проделал огромную работу по сохранению в памяти людей трагедии, которая произошла в урочище Бабий Яр в годы нацистской оккупации.

Ранее Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра.