В среду, 29, сентября, в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Слова скорби он написал на своей странице в Instagram.

Два слова, за которыми более 100 000 человеческих жизней.

Два слова, за которыми миллионы искалеченных судеб.

Два слова, за которыми 80 лет совместной боли еврейского и украинского народов.

Бабий Яр ...

Он отметил, что за этими словами скрываются длинные и ужасные воспоминания для нескольких поколений. Потому что они знают и помнят, что выстрелов в Бабьем Яру прозвучало не два, а в сотни, тысячи, в десятки тысяч раз больше.

Сегодня во всех украинских школах состоится Национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра. О том, что 80 лет назад, 29 сентября 1941 года, нацистские оккупанты начали массовые казни в урочище Бабий Яр. О том, что за два последующих дня они убили почти 34 000 человек. О том, что за два последующих года в Бабьем Яру нацисты, по разным подсчетам, казнили от 100 до 200 000 человек. Кроме евреев, это были украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы ...О том, что в целом жертвами Холокоста в Европе стали не менее 6000000 евреев.

Ранее мы писали о том, что в Киеве прошел молебен памяти жертв Бабьего Яра.