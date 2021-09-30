В Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, в рамках выставки "Вільгельм Котарбінський. Історичні світи" представлен международный проект, объединивший авторов пяти стран. Журнал "Антиквар" презентовал специальный одноименный выпуск, посвященный польскому художнику Вильгельму Котарбинскому, который жил и работал на территории современных Польши, Италии, Украины, России и Беларуси. 4 сентября 2021 года исполняется 100 лет со дня смерти этого выдающегося европейского академиста.

"В этом номере "Антиквара" много эксклюзива, собранного по всей Европе. По сути, в каждой статье есть данные, которые публикуются впервые. И это касается не только биографии Котарбинского, его личной переписки и детских воспоминаний, пропавших картин и реквизированной коллекции. Но и художественной жизни XIX века, истории Киева, топографии Рима и Варшавы, человеческих вкусов, интересов и переживаний того времени. Мы проделали большую и хорошую работу, чтобы номер был ярким, насыщенным и незаурядным, и он будет интересен всем, кто относится к жизни небанально", - говорит Александра Пелиховская (Варшава), куратор проекта и специальный редактор выпуска "Антиквар. Історичні світи. До 100-річчя пам’яті Вільгельма Котарбінського".

Киевлянам он хорошо известен как один из авторов росписей Владимирского собора в Киеве. Картины Котарбинского находятся в экспозициях музеев Киева, Варшавы, Москвы, Загреба и в частных коллекциях. Например, в прошлом году два полотна были показаны Петром Порошенко на выставке "Мистецтво з-за грат".

При том, что работы Котарбинского продаются на европейских аукционах уровня Sotheby`s и MacDougall's по цене от 50 до 600 тысяч долларов, он остается одним из самых загадочных художников своего времени. Современник Врубеля, Серова, Васнецова и Семирадского, человек о котором 40 лет регулярно писали газеты от Рима до Петербурга, не оставил после себя ни единой строчки архива записей и воспоминаний. В "Антикваре" впервые была собрана информация, хранящаяся в частных и государственных архивах многих стран.

Красочный 200-страничный журнал не случайно дебютировал в Музее Ханенко. Здесь в Красной гостиной находится уникальный потолок, расписанный Вильгельмом Котарбинским для Богдана и Варвары Ханенко, представителей семьи известных промышленников и меценатов Киева. Впервые за сто лет, в музей временно вернулись уникальные панно, "Женщина с кувшином" и "Женщина с голубями". Панно предоставил Национальный музей "Киевская картинная галерея".

Увидеть уникальный восстановленный ансамбль Красной гостиной Дома Ханенко киевляне и гости столицы смогут до конца ноября.