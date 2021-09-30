Українське законодавство передбачає для осіб, які не вчиняли військових злочинів, пом'якшення покарання.

Український армієць загинув сьогодні на фронті внаслідок ворожого вогню. Про це повідомили у штабі ООС. Від початку доби окупаційні війська атакували вже чотири рази. Поблизу Кам'янки противник задіяв артилерію 122-го калібру.

Біля Новотошківського та Попасної незаконні збройні формування прицільно обстріляли позиції наших захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Представник незаконних збройних формувань так званої ЛНР здався у полон українським військовим. До армійців прийшов 23-річний хлопець. Сказав, що втік від сепаратистів. Варто зазначити, що останнім часом такі випадки стають дедалі частішими.

Українське законодавство передбачає для осіб, які не вчиняли військових злочинів, пом'якшення покарання. Про те, як зустріли перебіжчика на наших позиціях та про його історію - в матеріалі Руслана Смещука.

Побиті хати, понівечена осколками сільгосптехніка - це передові позиції в районі Попасної на Луганщині. Навкруги вирви та залишки ворожих снарядів.

Позивний "Кремінь", військовослужбовець ЗСУ:

Обстріли у нас трохи участилися стрілковою зброєю. Є і крупний калібр. Оце сьогодні ПТУР прилетів. АГСом накривають. Перекрутами б'ють - 82 мм мінами.

ПТУР - це протитанковий комплекс, зброя потужна і недешева. На цій ділянці такі комплекси проти армійців окупанти застосовують вже неодноразово. Намагаються кумулятивними ракетами знищити бліндажі та вогневі точки.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Це осколок протитанковго керованого комплексу, ПТУРа, близько сьомої ранку прилетів по нашій позиції сусідній. Таке буває кожного вечора, через день і під ранок. Загострюється обстановка.

Саме на ці позиції, серед білого дня, прийшов добровільно здаватися один із бойовиків. Микола - один із тих, хто зустрічав неочікуваного гостя.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Мій товарищ пішов подивитися, що робиться навколо. І почув, що хтось ішов. І каже - давай пройдем дальше, бо замітив, що передвигається якесь тіло. Людське.

"Тілом" виявився ворожий перебіжчик. Армійський секрет дочекався, коли той підійде ближче і затримав візитера. Той не проявляв агресії і слухняно виконував накази.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Взяли на мушку. Стій, хто іде. Він підняв руки, ми йому сказали - ляж на землю. Він ліг на землю. Спитали, хто він - він сказав, що з тієї сторони. Ми його обеззброїли, зв'язали руки та очі - зробили доповідь.

Виявилося, що перебіжчик – 23-річний місцевий житель. Під впливом власного батька та ворожої пропаганди ще у 18 пішов до лав сепаратистіві п'ять років воював за так звану ЛНР. У бандформуваннях служив механіком-водієм бронемашини.

Поліна Трофименко, начальник відділу військових злочинів Луганської обласної прокуратури:

За даними слідства, підозрюваний з 2016 року до тепер брав активну участь у шостому окремому моторстрілецькому казачому батальйону ім. Булатова, ніс службу на бойових позиціях вздовж лінії зіткнення та збирав інформацію про переміщення вояків.

Але не витримавши знущань своїх командирів і поплічників, вирішив здатися українському правосуддю. Зараз із затриманим працюють слідчі СБУ та Військової прокуратури. Йому загрожує до восьми років в'язниці.

Але у випадку добровільної здачі, за умов співпраці зі слідством та, якщо буде доведено, що він не брав участі у військових злочинів, українське судочинство може його помилувати. Такі прецеденти вже були.