Під Рівним відбуваються міжнародні навчання "Rescue Days Ukraine". До вишколу під пильним наглядом іноземних інструкторів зі Словенії, Хорватії та Польщі залучили дві сотні рятувальників з усієї країни. Їх вчать новітніх методів порятунку людей під час ДТП. Як це відбувається - дивіться у нашому сюжеті.

За легендою, авто врізалося в бетонну стіну. Травмувався водій. Йому затисло ноги. На місці працюють рятувальники.

Зараз нам потрібно положити на спинку, щоб його дістати через заднє лобове скло.

Поки рятувальники деблокують травмованого, медики чекають. Кожна секунда - на вагу золота.

Микола Коїш, фельдшер екстреної медичної допомоги:

Коли приїжджає екстрена медична допомога, дуже часто заблоковані - є постраждалі в машині й ми можемо обмежено десь надати допомогу, прохідність дихальних шляхів, але щоб дістати нам потрібні ось саме рятувальники, які мають спецзасоби.

Рятувальникові Ігорю Гетало майже щодня доводиться ліквідовувати наслідки аварій. Проте і на навчаннях, каже, було непросто.

Ігор Гетало, пожежний-рятувальник ГУ ДСНС України у Полтавській області:

Найважче було те, що потерпілий знаходився у недуже зручному стані й так, як була підозра на травму спини, його з автомобіля необхідно було вилучати з мінімальними рухами для його тіла.

Цю умовну ДТП, як і десятки складних автотрощ, змоделювали на полігоні ДСНС неподалік Рівного в рамках міжнародних навчань "Rescue Days Ukraine". І такі масштабні тренування відбуваються в Україні вдруге.

Микола Чечоткін, голова ДСНС України:

Тут ми зосередили ту техніку, легкові автомобілі, вантажні автомобілі, автобуси, на яких можуть практично відпрацювати наші рятувальники всі необхідні дії для рятування людей при ДТП.

Дві сотні рятувальників з усіх куточків України з'їхалися опановувати закордонні алгоритми порятунку. Їх навчають інструктори зі Словенії, Польщі та Хорватії.

Марко Тишляр, інструктор-рятувальник (Хорватія):

Ми приїхали навчити новим технікам та методам рятувальників в Україні. Таких, якими користуємося ми в Європі. Ваші рятувальники й так добре підготовлені, але треба ще вчитися.

Рафал Менчинські, куратор міжнародних навчань в Україні та Східній Європі (Польща):

Це навчання, які дають змогу вчитися на помилках, щоб не повторювати їх тоді, коли доводиться рятувати чиєсь життя.

Головна мета таких тренувань - підвищення професійної готовності українських рятувальників. Адже щодня їм доводиться виїжджати на десятки аварій на дорогах. Аби вміло рятувати життя, надзвичайники розібрали та розрізали за цей день понад сотню понівечених машин.