Служба безпеки оприлюднила відео допиту бойовика ЛНР [ Редактировать ]
СБУ опублікувала відео допиту бойовика. Того, який напередодні під час чергування втік із так званої ЛНР і здався українським військовим.
Він розповів, що перебрався на окуповану територію кілька років тому ще підлітком. Вступив у незаконне збройне формування - в роту до батька, отримав російський паспорт. Але розчарувався в ідеях так званої ЛНР і вирішив повернутися.
-В котором часу ушел с позиции? -7 с копейками. Темно было. - Сколько времени шёл? - Больше часа, по камышам. – Не боялся на мины залезть? - Страшно...
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