Він розповів, що перебрався на окуповану територію кілька років тому ще підлітком.

СБУ опублікувала відео допиту бойовика. Того, який напередодні під час чергування втік із так званої ЛНР і здався українським військовим.

Він розповів, що перебрався на окуповану територію кілька років тому ще підлітком. Вступив у незаконне збройне формування - в роту до батька, отримав російський паспорт. Але розчарувався в ідеях так званої ЛНР і вирішив повернутися.