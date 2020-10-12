Экс-президент Грузии приехал в столицу Греции, чтобы встретиться с грузинскими эмигрантами Источник: соцсети

В Афинах во время встречи с грузинскими эмигрантами на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили напал неизвестный мужчина. Об этом сообщает оппозиционный телеканал Mtavari.

У входа в здание, где должна была пройти встреча, Саакашвили поджидали провокаторы. Молодой человек в капюшоне набросился на политика и несколько раз ударил по голове.

На видео, снятом одним из очевидцев, слышно, как охрана политика отбивается с помощью газовых баллончиков. Во время потасовки пострадали несколько человек. Нападавшему далось скрыться.

Несмотря на инцидент, Саакашвили все же встретился с грузинскими эмигрантами, чтобы рассказать о своих планах, если он будет избран в парламент Грузии.

Сам Михаил Саакашвили перед визитом в Грецию писал в Facebook, что против него готовятся провокации.

Кроме того, стало известно, что "вор в законе" Лаша Шушанашвили, долгое время проживавший в Афинах, пообещал награду любому, кто изобьет Саакашвили в Афинах.

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Напомним, что Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, где против него открыли ряд уголовных дел, и перебрался в Украину.

В первую десятку списка вошел известный певец Вахтанг Кикабидзе и бывшая руководительница Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. Самого Саакашвили в нем нет, поскольку в 2015 году он был лишен гражданства Грузии.

Результат парламентских выборов определит, сможет ли бывший президент вернуться на родину из Украины и возглавить правительство Грузии.

Ранее сообщалось, что Саакашвили рассказал, как будет выстраивать отношения с Россией, если станет премьером Грузии.