Саакашвили избили в Афинах (видео) [ Редактировать ]
Источник: соцсети
В Афинах во время встречи с грузинскими эмигрантами на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили напал неизвестный мужчина. Об этом сообщает оппозиционный телеканал Mtavari.
У входа в здание, где должна была пройти встреча, Саакашвили поджидали провокаторы. Молодой человек в капюшоне набросился на политика и несколько раз ударил по голове.
На видео, снятом одним из очевидцев, слышно, как охрана политика отбивается с помощью газовых баллончиков. Во время потасовки пострадали несколько человек. Нападавшему далось скрыться.
Несмотря на инцидент, Саакашвили все же встретился с грузинскими эмигрантами, чтобы рассказать о своих планах, если он будет избран в парламент Грузии.
Сам Михаил Саакашвили перед визитом в Грецию писал в Facebook, что против него готовятся провокации.
Кроме того, стало известно, что "вор в законе" Лаша Шушанашвили, долгое время проживавший в Афинах, пообещал награду любому, кто изобьет Саакашвили в Афинах.
Напомним, что Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, где против него открыли ряд уголовных дел, и перебрался в Украину.
В первую десятку списка вошел известный певец Вахтанг Кикабидзе и бывшая руководительница Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. Самого Саакашвили в нем нет, поскольку в 2015 году он был лишен гражданства Грузии.
Результат парламентских выборов определит, сможет ли бывший президент вернуться на родину из Украины и возглавить правительство Грузии.
Ранее сообщалось, что Саакашвили рассказал, как будет выстраивать отношения с Россией, если станет премьером Грузии.
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