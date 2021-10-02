В Мариуполе мужчина обколол 17-летнюю девушку наркотиками и изнасиловал. Насильника взяли под стражу с правом выйти под залог. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

26 сентября мужчина приехал в Мариуполь в командировку из Днепропетровской области. К себе на квартиру он пригласил несовершеннолетнюю девушку, с которой познакомился на улице.

Та уже была пьяна, поэтому 40-летний командировочный предложил ей "любовь" и заняться сексом, но девушка отказала. Тогда он соблазнил ее наркотиками, и когда она согласилась, сделал ей три укола с амфетамином. После того как девушка отключилась, хозяин ее изнасиловал.

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А через некоторое время в двери позвонила полиция. Как оказалось, к правоохранителям обратилась мама девушки, встревоженная тем, что она не ночевала дома и не отвечает на звонки.

Следователи выяснили, что девушка может находиться в квартире у малознакомого мужчины. Когда к нему пришли оперативники, хозяин взялся за нож, однако его быстро скрутили. В одной из комнат полицейские обнаружили девушку в стрессовом состоянии.

Придя в себя, потерпевшая написала заявление в полицию. Насильника задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере в 181 тыс. грн.

Злоумышленника будут судить сразу по двух статьям Уголовного кодекса - изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УКУ) и принуждение к употреблению психотропных веществ (ч. 2 ст. 315 УКУ). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в начале сентября на Закарпатье трое школьников изнасиловали 14-летнюю девочку.