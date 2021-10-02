Умоляла отпустить: на Волыни мужчина жестоко изнасиловал девушку после операции [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Волынской области мужчина изнасиловал девушку, которой только сделали гинекологическую операцию.
Как говорится в решении Локачинського районного суда Волынской области, мужчину приговорили к 3 лет и 8 месяцев лишения свободы.
"Потерпевшая на судебном заседании рассказала, что в день изнасилования ей сделали гинекологическую операцию. Вернувшись домой, она выпила обезболивающее и тропой пошла в соседнее село к бабушке. В безлюдном месте ее встретил нападающий, который поинтересовался, где находится ее муж. Женщина ответила, что за рубежом", - говорится в сообщении.
Тогда он пригласил ее выпить пиво, однако женщина отказалась. После этого мужчина напал на нее и пытался изнасиловать, но потерпевшая вырвалась и попыталась убежать, однако упала. И насильник снова на нее напал.
"Тогда женщина вспомнила о своем муже. На некоторое время агрессор успокоился", - отметили в суде.
Однако по дороге в село он в очередной раз напал на нее.
"Во время полового акта она кричала, говорила, чтобы он не делал этого, что у нее есть ребенок, муж, сегодня она делала гинекологическую операцию, однако обвиняемый не остановился, закрывал ее рот рукой, угрожал", — говорится в решении суда.
После насилия женщина пообещала, что если агрессор ее отпустит, то она никому не расскажет о нападении. Однако придя в село женщина обратилась в полицию. Во время следствия нападающий ей угрожал и предлагал деньги, чтобы она отказалась от своих слов.
Подозреваемый свою вину признал частично, заявив, что был нетрезв, а половой акт произошел с согласия потерпевшей, так как "она его боялась".
Мужчину суд признал виновным и приговорил к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.
Читайте также, в Херсонской области уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку. По дикому стечению обстоятельств оказалось, что это сожитель ее бабушки, полицейские всю ночь искали ребенка: прочесывали улицы населенного пункта и перекрыли дороги между близлежащими селами.
Кроме того, в Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы, правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Мужчина приехал в Мариуполь в командировку из Днепропетровской области. К себе на квартиру он пригласил несовершеннолетнюю знакомую. Командировочный предложил гостье заняться сексом, но она отказала. Тогда он соблазнил ее наркотиками, и когда она согласилась, сделал ей три укола. После того как девушка отключилась, хозяин ее изнасиловал
Ця історія сколихнула країну. 33-річна Сара Еверард зникла ввечері дорогою додому. Понад тиждень її шукали з надією, що жінка жива. Та, як виявилося, Еверард загинула в ніч зникнення.
У Великій Британії засудили поліцейського, який викрав, згвалтував та вбив молоду жінку. Чому цей злочин вважається одним із найжорстокіших за всю історію Лондонської поліції та яке відношення до України має засуджений?
На Закарпатье трое подростков затянули 14-летнюю девочку в подвал и изнасиловали, снимая происходящее на видео на мобильник
Страшное преступление произошло ночью, 12 сентября