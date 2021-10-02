В Волынской области мужчина изнасиловал девушку, которой только сделали гинекологическую операцию.

Как говорится в решении Локачинського районного суда Волынской области, мужчину приговорили к 3 лет и 8 месяцев лишения свободы.

"Потерпевшая на судебном заседании рассказала, что в день изнасилования ей сделали гинекологическую операцию. Вернувшись домой, она выпила обезболивающее и тропой пошла в соседнее село к бабушке. В безлюдном месте ее встретил нападающий, который поинтересовался, где находится ее муж. Женщина ответила, что за рубежом", - говорится в сообщении.

Тогда он пригласил ее выпить пиво, однако женщина отказалась. После этого мужчина напал на нее и пытался изнасиловать, но потерпевшая вырвалась и попыталась убежать, однако упала. И насильник снова на нее напал.

"Тогда женщина вспомнила о своем муже. На некоторое время агрессор успокоился", - отметили в суде.

Однако по дороге в село он в очередной раз напал на нее.

"Во время полового акта она кричала, говорила, чтобы он не делал этого, что у нее есть ребенок, муж, сегодня она делала гинекологическую операцию, однако обвиняемый не остановился, закрывал ее рот рукой, угрожал", — говорится в решении суда.

После насилия женщина пообещала, что если агрессор ее отпустит, то она никому не расскажет о нападении. Однако придя в село женщина обратилась в полицию. Во время следствия нападающий ей угрожал и предлагал деньги, чтобы она отказалась от своих слов.

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Подозреваемый свою вину признал частично, заявив, что был нетрезв, а половой акт произошел с согласия потерпевшей, так как "она его боялась".

Мужчину суд признал виновным и приговорил к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

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