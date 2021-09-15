Изнасиловал ребенка: под Ривне произошло жуткое преступление [ Редактировать ]
Источник: Подробности
На территории развлекательного комплекса, который находится на территории Ривненской области, взрослый мужчина совершил насильственные действия в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Страшное преступление произошло ночью, 12 сентября. Мать ребенка, узнав о происшествии, немедленно обратилась в правоохранительные органы.
Отмечается, что подозреваемого немедленно задержали и предъявили обвинение. В настоящее время за содеянное ему грозит суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Читайте также, в Херсонской области уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку. По дикому стечению обстоятельств оказалось, что это сожитель ее бабушки, полицейские всю ночь искали ребенка: прочесывали улицы населенного пункта и перекрыли дороги между близлежащими селами.
Кроме того, в Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы, правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы.
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