До речі, чи допоможуть слугам зібрані підписи за відставку Дмитра Разумкова - питання. Адже низка опозиційних фракцій вже заявили, що не голосуватимуть за усунення.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Слуги народу почали процес переобрання голови Верховної Ради. Чи буде Ваша фракція голосувати за відставку Разумкова?

Мы уже неоднократно высказали публичную позицию. Мы не видим оснований менять спикера. Хочу сразу напомнить тем слугам народа, которые на этом педалируют, что спикер вообще-то парламента, а не спикер фракции "Слуга народа". Поэтому его действия должен оценивать весь парламент, а не только монобільшість. Мы считаем, что спикер в основном соблюдает регламент. Занимает действительно позицию соответствующую парламентско-президентской республике и мы за отставку голосовать не будем.

Чи варто чекати кризи неплатежів? Чи достатньо закладено грошей в бюджет наступного року для виплат субсидій?

Однозначно денег недостаточно. Их заложили даже меньше, чем в прошлом году. На этот год, и при чем энергоносители существенно подорожали, поэтому безусловно примерно 30-35 млрд гривен - это тот дефицит который мы видим, и если оставить все как есть, кризис неплатежей только увеличится. У нас уже 80 миллиардов гривен неплатежей и если не принять мер, то эта цифра может увеличиться. Люди просто будут не в состоянии платить.

Як буде виживати бюджетна сфера із тарифами на опалення?

В бюджетной сфере очень тяжелая ситуация. Если оставить стоимость, вот как мне сказали, для больниц выводят на тендера уже с предложениями по стоимости газа по 30 гривен за 1000 кубов, то это будет катастрофа, люди просто не понимают где взять денег в местных бюджетах, для того чтобы было чем платить. Единственный выход - это сделать смешение газов. Соответствующий законопроект мы подали. Газ собственной добычи, газ импортный и сделать единую цену для всех категорий людей, бюджетников, промышленности, потому что газ - это и хлеб и сахар, все, что человек покупает каждый день, и, таким образом, можно защитить и бюджетников и промышленность и людей.

Як ваша фракція оцінює проект бюджету на наступний рік?

Мы видим очень много замечаний, и соответствующие замечания мы подали по этому проекту бюджета. В первую очередь это касается финансирования медицины, дефицит уже примерно 50 млрд грн. по всем направлениям. И по субвенциям, и по оборудованию, по лабораториям. Это надо восполнить. И соответствующие предложения мы дали. Кроме того, социальные выплаты надо увеличить, мы дали предложения, это касается матерей при рождении ребенка, это касается и инвалидов, и чернобыльцев, тех кто действительно требует помощи от государства. Соответственно уменьшить выплаты силовикам, их и так уже закормили, за предыдущие годы и продолжают делать и сегодня, замечания мы подали в бюджет и будем отстаивать, чтобы бюджет повернулся лицом к людям.

Багато видатків у Бюджеті-2020 прив'язані до ухвалення скандального законопроекту 5600, який суттєво підвищує ряд податків. До яких наслідків може призвести ухвалення цього закону?

Однозначно надо убирать. Там все статьи, которые увеличивают фискальную нагрузку на фермеров. Причем малых фермеров, людей которые сами зарабатывают и выращивают продукцию и продают ее. Это ключевое с чем мы не согласны в этом законе. Он частично увеличивает нагрузку на людей, которые так не жируют, скажем так. Поэтому увеличение любой фискальной нагрузки в сегодняшних сложных условиях - неприемлемо. Наоборот, требуется реальный сектор экономики поддержки, а не увеличение налогов.