Жителі Києва провели забіг на підтримку жінок, які хворіють на рак молочної залози [ Редактировать ]
У Києві провели масовий доброчинний забіг на підтримку жінок, які хворіють на рак грудей. До події долучилися всі охочі. До старту разом з учасниками готувалася й Марина Глущенко.
Марина Глущенко, кореспондентка:
Тут і зараз ми біжимо за здоров'я усіх жінок з усього світу.
Чоловіки, жінки, діти й пенсіонери. За життя без раку тут долають дві дистанції - два і п'ять кілометрів. Обов'язковий елемент одягу всіх учасників - рожева футболка.
Анна Узлова, організаторка благодійного забігу:
Дуже давно рожева стрічка стала символом боротьби із раком молочної залози. Тому сьогодні ми всі у рожевому на знак підтримки жінок.
На бігових номерах - імена тих, на підтримку кого від самого ранку зібралося майже 300 охочих. Частина учасників - пацієнти, які здолали недугу або досі борються з нею. Тетяна - одна з таких.
Тетяна, учасниця забігу:
4 роки назад я зіткнулася із захворюванням на рак, рак молочної залози. Успішно пролікувалася і сьогодні хочу підтримати тих, хто також проходить цей важкий шлях. Сьогодні я біжу за Марину, яка в своїй мірі підтримала мене у той час, коли я була на межі здатитися.
До забігу долучилися й лікарі, які допомагають онкохворим жінкам одужувати.
Анна Хмель, клінічний онколог:
Я принимаю участие в марафоне, потому что считаю, что то это очень классно, очень правильно. Чем больше женщин будет знать о раке, тем чаще мы будем диагностировать на первой стадии.
Медики констатують - рак молодшає. Сьогодні хворобу виявляють і в двадцятирічних. Тож закликають жінок раз на рік перевірятися в мамолога, гінеколога, робити УЗД молочних залоз та мамографію.
Анна Хмель, клінічний онколог:
С каждым годом выявляемость рака молочной железы растет. По статистике, в Украине каждая 8 женщина сталкивается с этим заболиванием на протяжении своей жизни.
Усі зібрані під час забігу кошти організатори спрямують на запуск проєкту психологічної допомоги "Рівний консультант". Ті, хто здолав недугу, ділитимуться своїм досвідом з онкохворими. Таку службу допомоги планують відкрити в усіх регіонах.
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