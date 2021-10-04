У Києві провели масовий доброчинний забіг на підтримку жінок, які хворіють на рак грудей. До події долучилися всі охочі. До старту разом з учасниками готувалася й Марина Глущенко.

Марина Глущенко, кореспондентка:

Тут і зараз ми біжимо за здоров'я усіх жінок з усього світу.

Чоловіки, жінки, діти й пенсіонери. За життя без раку тут долають дві дистанції - два і п'ять кілометрів. Обов'язковий елемент одягу всіх учасників - рожева футболка.

Анна Узлова, організаторка благодійного забігу:

Дуже давно рожева стрічка стала символом боротьби із раком молочної залози. Тому сьогодні ми всі у рожевому на знак підтримки жінок.

На бігових номерах - імена тих, на підтримку кого від самого ранку зібралося майже 300 охочих. Частина учасників - пацієнти, які здолали недугу або досі борються з нею. Тетяна - одна з таких.

Тетяна, учасниця забігу:

4 роки назад я зіткнулася із захворюванням на рак, рак молочної залози. Успішно пролікувалася і сьогодні хочу підтримати тих, хто також проходить цей важкий шлях. Сьогодні я біжу за Марину, яка в своїй мірі підтримала мене у той час, коли я була на межі здатитися.

До забігу долучилися й лікарі, які допомагають онкохворим жінкам одужувати.

Анна Хмель, клінічний онколог:

Я принимаю участие в марафоне, потому что считаю, что то это очень классно, очень правильно. Чем больше женщин будет знать о раке, тем чаще мы будем диагностировать на первой стадии.

Медики констатують - рак молодшає. Сьогодні хворобу виявляють і в двадцятирічних. Тож закликають жінок раз на рік перевірятися в мамолога, гінеколога, робити УЗД молочних залоз та мамографію.

Анна Хмель, клінічний онколог:

С каждым годом выявляемость рака молочной железы растет. По статистике, в Украине каждая 8 женщина сталкивается с этим заболиванием на протяжении своей жизни.

Усі зібрані під час забігу кошти організатори спрямують на запуск проєкту психологічної допомоги "Рівний консультант". Ті, хто здолав недугу, ділитимуться своїм досвідом з онкохворими. Таку службу допомоги планують відкрити в усіх регіонах.