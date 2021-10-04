Україна вдруге відзначила День територіальної оборони. Це свято тих, хто першими даватиме відсіч загарбникам у разі вторгнення в міста і села. Серед них - і професійні військовики, і ті, хто ніколи раніше не тримав зброї в руках. Свій день бійці зустріли на полігонах, де вдосконалювали майстерність.

Ось там - умовна лінія кордону із сусідньою Білоруссю. За легендою, ворог намагається пробратися на нашу територію. На підмогу викликають штурмову авіацію.

Диверсійна група засіла в лісі біля кордону. Щоб її знешкодити, розгорнули цілу спецоперацію. Заручилися вогневою підтримкою бойових винищувачів і гвинтокрилів.

Так бійці тероборони на Волині вчилися захищати свої міста від можливого ворожого вторгнення. Адже більшість із них не має бойового досвіду. Це люди різних професій та віку. Дехто зброю в руках тримав ще за часів служби в армії.

Володимир, резервіст:

Як ми всі будемо дома сидіти, знаєм, що наш ворог не спить, то так нічо й не получиться. Треба комусь захищати кордони.

Такі навчання вкрай важливі, кажуть бійці, і працювати ще є над чим.

Андрій Войлоков, керівник навчань:

Це дуже потужно, тому що ми маємо унікальний людський ресурс, де люди проходили службу, вони навчені і тому ми маємо зараз в територіальній обороні це застосовувати.

А це вже рівненський полігон. Тут бійці тероборони змагаються за звання найкращого стрілецького взводу. На вогневий вишкіл вийшли резервісти з усієї України.

Віктор, суддя змагань:

Є завдання - знищити диверсійно-розвідувальну групу, яка знаходиться у визначеному місці. Вони вдівають спеціальне обладнання і з цим спеціальним обладнанням пробують ту диверсійну групу знищити або захопити, або заблокувати.

"Воювали" один проти одного. А ще рятували пораненого побратима.

Оксана Паламарчук, інструкторка з тактичної медицини:

Ті знання, які вони мають, вони на практиці виправдають себе і нададуть достойну допомогу, спасуть життя.

Конкурс на найкращий стрілецький взвод провели вперше в Україні. Перемогу здобули резервісти оперативного командування "Південь".

Анатолій Баргилевич, командувач територіальної оборони командування Сухопутних військ Збройних сил України:

Ми навчаємо людей, добровольців, які до нас приходять, резервістів, які підписали контракт, щоб максимально швидко від години і до декілька діб, щоб розгорнути повністю систему територіальної оборони і взяти під контроль ситуацію, яка може виникнути.

За словами командувача тероборони, її підрозділи укомплектовують від початку війни на Донбасі. Наразі вони є в усіх областях України.