"Северный поток-2": началось заполнение газом первой нитки [ Редактировать ]
Источник: Reuters
В понедельник, 4 октября, началось заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2". На второй - идут пусконаладочные работы. Об этом заявили в компании Nord Stream 2 AG.
С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2".
Первая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимого для тестирования.
Газопровод прошел независимую сертификацию в соответствии с техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию.
Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 4 октября, датское энергетическое агентство дало разрешение на запуск российского газопровода "Северный поток-2"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что украинский транзит убивает газопровод "Северный поток-2"
До речі, чи допоможуть слугам зібрані підписи за відставку Дмитра Разумкова - питання. Адже низка опозиційних фракцій вже заявили, що не голосуватимуть за усунення.
Усе - через незмогу покрити витрати на закупівлю газу й електроенергії, ціни на які постійно зростають. Унаслідок цього майже два мільйони британців вимушено змінили постачальника.
Усе - через незмогу покрити витрати на закупівлю газу й електроенергії, ціни на які постійно зростають. Унаслідок цього майже два мільйони британців вимушено змінили постачальника.