Країна захлинається від кількості тих, хто прагне потрапити в неї нелегально.

Міграційна криза накрила Сполучені Штати. Американська влада визнала, що не має ресурсів, аби видворити з країни нелегалів. Скільки саме їх у Штатах? І чому ситуація зараз максимально погіршилась? Дмитро Анопченко розскаже про проблему.

Те, що відбувається зараз у Сполучених Штатах, не назвеш інакше, як міграційна криза. Країна захлинається від кількості тих, хто прагне потрапити в неї нелегально. Перша хвиля - мігранти з Гаїті. Частково їх намагалися перехопити й депортувати додому, для цього замовляли спецлітаки.

Згодом (і йдеться про тисячі людей) стали просто відпускати під зобов’язання протягом шістдесяти днів добровільно з'явитися в офісі міграційної служби. І самі ж при цьому розуміли, що потрапивши в Штати, ніхто з нелегалів нікуди вже не прийде - сховається, зникне з радарів.

І от зараз Вашингтон повідомили про другу хвилю. Уряд Панами шокований: міністр закордонних справ каже про щонайменше 60 тисяч мігрантів, які територією країни прямують до кордону Мексики і США, щоб його перетнути й залишитися в Америці.

Білий дім тепер критикують у обох партіях. Республіканці звинувачують президента у легковажних заявах, які дали гаїтянам надію, що всі вони отримають притулок у США. Демократи - навпаки, обурені депортаціями та діями прикордонної служби.

Дійшло до того, що американська влада зараз офіційно визнала: не має ресурсів та можливостей для депортації всіх нелегалів, які вже потрапили на територію Сполучених Штатів.

Заяву на своєму сайті опубліковало Міністерство внутрішньої безпеки - саме йому підпорядковується Служба іміграційного та митного контролю. І вперше оголошено приголомшливу цифру, яка багато кого в Америці змусила схопитися за серце: влада вважає, що нелегально на території країни зараз перебувають… щонайменше 11 мільйонів людей!

Це у 15-теро більше, ніж населення американської столиці! Для розуміння: якщо всіх їх звезти у Вашингтон і поставити на вулицях, то кожен квадратний метр території був би заповнений людьми.

Міністр внутрішньої безпеки у своїй заяві визнає, що ані відшукати, ані затримати всіх тих, хто треба було б депортувати, уряд уже не зможе - аж так їх багато. Його наказ підлеглим: дивитися вже не на іміграційний статус (тобто чи законно людина перебуває у Штатах і чи взагалі має документи), а на те, чи становить вона загрозу для безпеки американців.

Про це, звісно ж, дослівно ніде не прописано, але з тексту виходить, що офіцерам радять ловити й відправляти додому тільки злочинців і заплющувати очі на інші міграційні порушення, якщо вже склалася така критична ситуація.

Заходи наче й адекватні та потрібні, але щойно про них стане відомо нелегалам (мовляв, доки ти нічого не вкрав і нікого не вбив, з Америки тебе не депортують)- це може спровокувати нову хвилю спроб перетнути кордон. І ситуація ще більше загостриться.