Заседание Верховной Рады: что происходит в парламенте [ Редактировать ]
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В среду, 6 октября, Верховная Рада Украины собралась на заседание, которое ведет первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Днем ранее парламентарии отстранили главу парламента Дмитрия Разумкова от ведения заседаний. В "Слуге народа" заявили, что утвержденной повестки нет.
Повестка дня
В "Слуге народа" заявили, что не признают повестку дня Рады, размещенную на официальном сайте парламента.
Фракция предложила рассмотреть вопросы, которые не требуют предварительного утверждения:
- постановления о переименовании населенных пунктов,
- проведении выборов,
- изменении границ населенных пунктов,
- ратификации.
Отставка Разумкова
5 октября депутаты внесли в повестку вопрос отставки Разумкова. Как ожидается, голосование состоится завтра, 7 октября. В контексте этого, в "Слуге народа" предлагают также определить, кто будет вести заседание по отставке Разумкова. Фракция предлагает своего кандидата - Данилу Гетманцева.
Напомним, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опровергает возможность своей отставки на этой неделе.
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