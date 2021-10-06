В среду, 6 октября, Верховная Рада Украины собралась на заседание, которое ведет первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Днем ранее парламентарии отстранили главу парламента Дмитрия Разумкова от ведения заседаний. В "Слуге народа" заявили, что утвержденной повестки нет.

Повестка дня

В "Слуге народа" заявили, что не признают повестку дня Рады, размещенную на официальном сайте парламента.

Фракция предложила рассмотреть вопросы, которые не требуют предварительного утверждения:

постановления о переименовании населенных пунктов,

проведении выборов,

изменении границ населенных пунктов,

ратификации.

Отставка Разумкова

5 октября депутаты внесли в повестку вопрос отставки Разумкова. Как ожидается, голосование состоится завтра, 7 октября. В контексте этого, в "Слуге народа" предлагают также определить, кто будет вести заседание по отставке Разумкова. Фракция предлагает своего кандидата - Данилу Гетманцева.

Напомним, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опровергает возможность своей отставки на этой неделе.

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