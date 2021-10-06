Ціна на газ у Європі встановила новий історичний рекорд - тисяча 900 доларів за тисячу кубів! Країни ЄС ініціюють - з цього приводу розслідування. Про це йдеться у спільній заяві Франції, Іспанії, Чехії, Румунії та Греції.

Газова тема навіть "посунула" порядок денний балканського саміту. Продовжить Олена Абрамович.

Цей саміт називається Балканським, бо на ньому держави Євросоюзу планували обговорити членство Західних Балкан у ЄС. Зібралися лідери двадцяти семи країн-членів у Словенії. Саме ця держава нині головує в ЄС і робить усе можливе, щоб просунути балканське питання.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ми хочемо наголосити: Західні Балкани належать до ЄС. І ми хочемо, щоб вони були в ЄС. Ми з однієї європейської сім'ї. У нас спільна історія, спільні цінності й, я глибоко переконана, спільне майбутнє теж.

Та попри такий гучний вступ, лідери швидко перейшли до нагальніших тем. Як бути зі США після скандалу довкола підводних човнів для Австралії, які мали будувати французи, але угоду перехопили американці? І що робити з рекордними цінами на газ?

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

По-перше, нам треба перейти до спільної закупівлі газу, адже разом ми сильніші. Так само як ми це зробили з вакцинами, що дало нам змогу гарантувати рівний доступ до препаратів для всіх жителів ЄС. По-друге, нам потрібно переглянути систему ціноутворення на європейському енергетичному рівні.

Обговорення газового питання затяглося далеко за північ. І вже сьогодні вранці взялися за тему Балкан. Та результати, а точніше їх відсутність, були зрозумілі ще до саміту, пишуть західні ЗМІ. До розширення не готові дедалі більше країн ЄС. А через побоювання напливу мігрантів у Брюсселі вирішили відкласти навіть питання безвізу.

Альбін Курті, прем'єр-міністр Косова:

Минуло понад три роки відтоді, як Європейська Комісія вдруге рекомендувала лібералізацію візового режиму для громадян Косова. І це несправедливо й нечесно щодо жителів нашої країни, які зазнали чималих страждань.

Членство Балкан у ЄС до 2030 року - це все більш примарна перспектива, пишуть західні ЗМІ. Жодних конкретних дат на саміті не назвали. Натомість лідери ЄС оголосили про новий пакет фінансової допомоги для регіону - на реформи. І нагадали про, цитую - "безпрецедентні суми, які вже були інвестовані в регіон".