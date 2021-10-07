На территории Украины за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вакцинировали 122 298 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, за весь период кампании по иммунизации в стране от COVID-19 иммунизировали 7 360 202 человека. При этом первую дозу препарата получи 7 360 200 человек (59 428 - за минувшие сутки), а полностью иммунизированы двумя дозами - 5 942 170 украинцев (62 810 - за минувшие сутки).

Отмечается, что в течение 24 часов для иммунизации граждан функционировали 914 мобильных бригад, 3 038 пунктов вакцинации и 351 центр иммунизации. Известно, что в общей сложности за весь период вакцинации на территории страны сделали 13 302 370 прививок.

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Кроме того, на территории Украины как минимум одной дозой прививки от коронавирусной инфекции иммунизировали более 80% коллективов школ. Наибольший прирост вакцинированных наблюдается во Львовской области - 18% и Днепропетровской области - на около 14%.

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