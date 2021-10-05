На территории Украины как минимум одной дозой прививки от коронавирусной инфекции иммунизировали более 80% коллективов школ. Такое заявление сделал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, наибольший прирост вакцинированных наблюдается во Львовской области - 18% и Днепропетровской области - на около 14%. При этом в настоящее время наблюдается следующая ситуация по прививкам в стране:

Луганская область - 67,9%;

Черкасская область - 64 %;

Полтавская область - 62,8 %;

Киев - 62,6 %;

Сумская область - 59, 7%.

Известно, что прогресс по уровню вакцинации полностью отсутствует в Херсонской области, Ривненской области и Одесской области.

Читайте также, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, сколько украинских школ не вакцинировали хотя бы 80% своих работников. Эти школы не могут работать офлайн в "желтой" зоне карантина, более 900 школ уже привили 100% своих сотрудников хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса.

Кроме того, школы Украины смогут работать в "красной" зоне карантина только при условии 100% вакцинации коллективов. "Оранжевая" и "желтая" зоны предусматривают вакцинацию 80% педагогов, при этом учится будут абсолютно все дети.

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