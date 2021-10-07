Євген Мецгер свої повноваження на час розслідування склав

Сам від себе в шоці - це так Євген Мецгер, голова "Укрексімбанку" вибачився за інцидент, що стався під час його інтерв'ю. У понеділок, коли журналіст поставив незручне для банкіра запитання, розмову грубо перервали, оператору - заламали руки, а відео спробували стерти. Подробиці розповість Василь Богайчик.

Надо все вытереть. - Вытереть? - Да, все в ноль.

"Почистити в нуль"! Ця фраза керівника "Укрексімбанку" - сьогодні стала мемом. Євген Мецгер прославився на всю країну і навіть за її межами, а його інтерв'ю - топ-тема.

Володь, вируби его пожалуйста, что он ходит тут...

Зараз ці кадри - вивчають правоохоронці. Про них - говорять депутати:

Ганьба конечно, які можуть бути коментарі.

А журналісти вимагають реакції на мітингу.

Отже, про все послідовно. Вся ця історія почалася два дні тому. Четвертого жовтня журналісти-розслідувачі програми "Схеми" з Радіо Свобода прийшли до голови державного банку "Укрексімбанк", Євгена Мецгера, на заздалегідь обумовлене інтерв'ю.

Та коли журналіст, Кирило Овсяний, запитав його про сумнівний кредит, Мецгеру це не подобається:

Закончите интервью, потому что это что-то какая-то дурня началась.

А далі справді починається "дурня". Голова державної установи наказує охороні відібрати техніку.

Давай забирай камеру. Игорь, забери у них камеру к чертовой матери. Охренели. И вот эту тоже забирай.

Знімальну групу фактично блокують у кабінеті. Разом із ними: Мецгер, голова його пресслужби та начальник охорони. Оператору - заламують руки й завалюють на стіл.

Что происходит? Скрутили моего оператора. Его скрутил охранник. Вот он, держит его, сломает ему сейчас руку. Мужики, что вы делаете? Ну так же нельзя!

Далі - камеру забирають в інше приміщення та стирають відео з карток пам'яті... Через годину журналістів випускають. Редакція "Схем" - пише заяву у поліцію. А в Укрексімбанку, упевнені в тому, що всі карти пам'яті порожні та оприлюднюють заяву, у всьому звинувачують журналістів!

На нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста... Враховуючи наведене, Банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення.

Можливо, банк і звернувся зі скаргою до правоохоронців, якби ІТ-відділ редакції "Схем" не відновив "стерте" відео інтерв'ю.

І зараз його вже долучили до розслідування у кримінальному провадженні щодо перешкоджання журналістській діяльності. Про це повідомив у "Фейсбуці" міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. І зазначив, - впевнений, що розслідування не забере багато часу.

Відреагували на інцидент і на Банковій. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк за відсторонення голови "Укрексімбанку" на час перевірки. А генпрокурорка Ірина Венедіктова пообіцяла: найближчим часом відбудуться слідчі дії з потерпілими.

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України:

Ми в Офісі Генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками державного банку. Не змінить суті проблеми й складання повноважень.

Євген Мецгер свої повноваження таки склав, але лише на час розслідування. Крім того, сьогодні в обід в Укрексімбанку обіцяли брифінг. Щоправда, він не відбувся.

Натомість Євген Мецгер перед журналістами вибачився. Щоправда, лише письмово - у "Фейсбуці". Пише, що сам від себе в шоку:

Події, що сталися у моєму робочому кабінеті... З мого боку є неприпустимими та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене. Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій.

За кримінальним кодексом покарання статтею 171, а це перешкоджання журналістській діяльності. Штраф або обмеження волі до п'яти років.