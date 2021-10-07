Во Львове пройдет суд в отношении группы злоумышленников которая занималась незаконной продажей результатов ПЦР-тестов. Среди фигурантов уголовного дела присутствует и один из местных врачей стоматологов. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Согласно данным следствия, турагенство предлагало клиентам купить отрицательный результат теста на COVID-19 без проведения любых лабораторных исследований. Известно, что стоимость услуги составляла 800 гривен.

Отмечается, что врача-стоматолога обвиняют в подделке ПЦР-тестов. Для этого он использовал реквизиты одного из местных диагностических центров. После этого он в виде курьера привозил документы заказчикам. В настоящее время подозреваемым: работнику турфирмы, а также стоматологу и его помощнице предъявлено обвинение по ч. 1, 3 ст. 358 УКУ

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Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность группировки, которая занималась подделкой результатов ПЦР-тестов. схема была организована жителем Ивано-Франковской области совместно женщиной-сообщницей.

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