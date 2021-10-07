Вице-премьер России Александр Новак заявил, что срочная сертификация и запуск "Северного потока-2" позволит снизить цены на газ в Европе. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что потребности в сертификации газопровода нет. Об этом заявила Макогон в Facebook.

Украина ежедневно предлагает для транзита газа дополнительные мощности в объеме 77 млн (кубометров газа - ред.) на сутки, а при необходимости может суммарно транзитировать до 250 млн в сутки. Поэтому необходимости для срочного запуска "Северного потока-2" не существует.

Альтернативным решением, которое могло бы помочь в снижении цены на газ, может быть предоставление права любому российскому добытчику свободно экспортировать газ в Европу.

Кроме того, запуск торгов на торговой платформе "Газпрома" с точкой поставки на границе Украина-РФ позволило бы европейским трейдерам самостоятельно транспортировать дополнительные объемы газа через Украину. Решения существуют, но должно еще и быть желание.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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