Президент Польши Анджей Дуда на Варшавском форуме безопасности заявил, что Североатлантический Альянс и Евросоюз должны подумать над тем, "как противостоять вызовам, связанным с реализацией проекта газопровода из России в Германию "Северный поток-2"". Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

"Этот газопровод не должен был появиться, это - ошибка стратегического значения для всего евроатлантического сообщества", - сказал Дуда.

Речь идет не только об отсечении Украины, Словакии или Польши от транзита российского газа. Речь идет о большем: предоставлении возможности России шантажировать в стратегическом плане всю западную общественность, что выходит за рамки сферы энергетики.

Польский лидер призвал ЕС и НАТО отреагировать на политические, энергетические и военные вызовы, которые может принести запуск "Северного потока-2".

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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