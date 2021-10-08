Погода в Украине на 8 октября: прогноз синоптиков [ Редактировать ]
Погода в Украине в пятницу, 8 октября, будет сухой и солнечной. В то же время прогнозируют не слишком высокую температуру воздуха.
Синоптики отмечают, что наибольшее тепло стоит ждать на Закарпатье. Столбики термометров будут достигать +15...+17 градусов.
В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Температура составит +11...+13 градусов. На Востоке также без дождей, днем предусматривают +11...+13 градусов.
В северных регионах метеорологи сообщают о солнце. Отметки на термометрах покажут +12...+14 градусов. На Юге также будет сухо – там следует ожидать +12...+15 градусов.
В Киеве в пятницу, 8 октября, стоит ожидать тепло. Столбики термометров поднимутся до + 11...+13 градусов.
Ранее мы писали, что в Карпатах свирепствовал ураганный ветер и снежная буря. Видимость в горах была ограничена. Спасатели крайне не рекомендуют в это время совершать подъемы на гору, так как на вершине облачно, вследствие чего видимость ограничена до 70 метров и идет дождь со снежной крупой.
Кроме того, погода в Украине, в среду, 6 октября испортится: ожидается штормовой ветер и заморозки. Синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый, днем ожидается теплая и солнечная погода, осадков не предвидится.
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