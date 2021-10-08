В Італії прокинувся ще один вулкан [ Редактировать ]
Вулкан Стромболі прокинувся на однойменному острові в Італії.
Спочатку стався вибух, а потім один із кратерів випустив потік лави.
Після цього у небо здійнялися стовпи диму та попелу. Загрози для місцевих жителів немає. Стромболі знаний своєю частою, проте незначною активністю.
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