Дмитрові було 25 років, до Польщі на заробітки він приїхав із Немирова Вінницької області.

Вісьмох людей затримали у справі про смерть українця Дмитра Никифоренка у Польщі. Четверо з підозрюваних - тамтешні поліціянти. З них троє вже звільнені.

Нагадаю, 30 липня українця, нібито напідпитку, затримали правоохоронці у Вроцлаві. Доправили до витверезника, там, за даними місцевих ЗМІ, хлопця закатували самі ж поліціянти.

Дмитрові було 25 років, до Польщі на заробітки він приїхав із Немирова Вінницької області.