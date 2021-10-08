Вісьмох людей затримали у справі про смерть українського заробітчанина [ Редактировать ]
Вісьмох людей затримали у справі про смерть українця Дмитра Никифоренка у Польщі. Четверо з підозрюваних - тамтешні поліціянти. З них троє вже звільнені.
Нагадаю, 30 липня українця, нібито напідпитку, затримали правоохоронці у Вроцлаві. Доправили до витверезника, там, за даними місцевих ЗМІ, хлопця закатували самі ж поліціянти.
Дмитрові було 25 років, до Польщі на заробітки він приїхав із Немирова Вінницької області.
по теме
30 липня українця, нібито напідпитку, затримали правоохоронці у Вроцлаві.
Автомобіль, в якому були громадяни України, із невідомих поки що причин з'їхав із траси і врізався в дерево.
Як повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, нині поліція з'ясовує ім'я третьої людини, яка відбирала камеру.
Це трапилося минулого тижня. Поки що інциденти розслідує бельгійська трудова інспекція. А українське Міністерство закордонних справ досі не поставили до відома.
Поки що інциденти розслідує бельгійська трудова інспекція. А українське Міністерство закордонних справ досі не поставили до відома.