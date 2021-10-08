Где пройдет "Евровидение" в 2022 году [ Редактировать ]
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2022 году пройдет в итальянском Турине. Об этом сообщает агентство ANSA.
Официальное объявление руководства Государственной итальянской радио-телевизионной корпорации RAI появится в ближайшее время, однако кандидатура Турина уже утверждена.
Помимо административного центра северной области Пьемонт на проведение конкурса претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро.
Ранее мы писали о том, что итальянскую рок-группу Måneskin, которая победила на музыкальном конкурсе "Евровидение-2021", обвинили в плагиате.
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