Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2022 году пройдет в итальянском Турине. Об этом сообщает агентство ANSA.

Официальное объявление руководства Государственной итальянской радио-телевизионной корпорации RAI появится в ближайшее время, однако кандидатура Турина уже утверждена.

Помимо административного центра северной области Пьемонт на проведение конкурса претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

Ранее мы писали о том, что итальянскую рок-группу Måneskin, которая победила на музыкальном конкурсе "Евровидение-2021", обвинили в плагиате.

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