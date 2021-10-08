Британия признает украинские COVID-сертификаты [ Редактировать ]
Британия признает украинские сертификаты, удостоверяющие вакцинацию от коронавируса. Соответствующее решение вступит в силу с 11 октября. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
"Украина будет добавлена в этот перечень стран и территорий с утвержденным подтверждением вакцинации в 4 утра понедельника, 11 октября", - говорится в сообщении.
Отмечено, что украинцам, прибывшим в страну раньше указанного времени, придется соблюдать правила карантина для невакцинированных.
Соответственно, после 11 октября - граждане Украины смогут путешествовать по Британии без соблюдения самоизоляции.
Отмечено, что такое послабление будет касаться тех лиц, которые прошли полный курс прививок такими вакцинами:
- AstraZeneca,
- Pfizer,
- Moderna,
- Janssen.
Ранее ученые провели сенсационное исследование, в ходе которого выяснили, что мутация одного из генов приводит к тому, что человеческий организм "вооружается" защитой против коронавирусной инфекции. Изменение в гене OAS1, заключающееся в присоединении жира к белку.
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