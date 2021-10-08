Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госкомспецсвязи) утвердила технические показатели качества мобильной связи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Больше десяти лет назад в Украине появился документ со стандартами для мобильной связи, но без каких-либо цифр и требований. Это развязывало операторам руки. В больших городах услуги предоставляли хорошо. В селах - как получится. То есть в больших городах вы могли посмотреть видео на YouTube, а в гостях у бабушки - только представить его перед сном.

На этой неделе Минцифры установило минимальные технические показатели качества мобильной связи, которые операторы обязаны соблюдать, сообщил министр.

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Скорость загрузки файлов с помощью мобильного интернета для пользователя должна быть не менее 2 Мбит в секунду, а отправки - не менее 0,5 Мбит в секунду.

Город или село будет считаться покрытым мобильным интернетом, если связь будет доступна минимум на 65% их территории.

Такое решение приведет к необходимости вкладывать дополнительные средства в строительство базовых станций. Это означает, что каждый потребитель при любых условиях может рассчитывать на минимальный, но достаточно качественный уровень соединения, даже на окраине города.

Новые стандарты будут способствовать развитию сетей, улучшению качества услуг для украинцев, а также повышению конкуренции между операторами.

Напомним, что в январе 2021 года украинские мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и Lifecell повысили тарифы на ряд своих услуг и пакетов.