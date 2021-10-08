Сегодня мошенники из ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны, а другие мошенники из ГПУ вломились в ГБР и незаконно пытались предъявить Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. И дело даже не в процессуальных нарушениях, которых допущено великое множество. И даже не в абсурдности обвинений.

Дело в другом. Дело в том, что предъявлением очередных абсурдных подозрений и попыткой арестовать оппозиционного политика власть цинично пытается отвлечь внимание общественности от "пандорского" скандала с Зеленским, перекрывая один громкий скандал другим ещё более громким скандалом. И использует для этого правоохранительные органы, которые давно уже стали репрессивным инструментом в руках начинающего диктатора.

Адвокаты Медведчука сегодня не позволили прокурорам нарушить закон и вручить ему новое подозрение. Прокуроры ограничились лишь вручением повестки о вызове на понедельник. Теперь уже очевидно, что в понедельник Медведчуку вручат таки новое подозрение и потребуют в суде его ареста или внесения безумного залога в миллиарды гривен.

Вот такая жизнь в сегодняшней Украине. Как говорил классик: каких ещё реформ, бл..., вам не хватает?

Ренат Кузьмин