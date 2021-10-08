Смерть Полякова - стала топтемою і в парламенті. Анна Скороход - знепритомніла просто в Раді, коли почула цю новину. А от депутатка від "Слуг" Галина Третьякова - шокувала всю країну! Бо на звістку про смерть колеги вона відреагувала фразою "одним ворогом менше"...

Скандал навколо Третьякової та шок від того, що сталося з Антоном Поляковим, якось відсунули на другий план фінальний акт спікеріади. Сьогодні, без особливих суперечок, хоч і з критикою, головою Верховної Ради обрали Руслана Стефанчука. Про насичений парламентський день - докладно - Ксенія Барвіненко.

"Мінус один ворог, засім - усе добре". Саме так у фракційному чаті на смерть Антона Полякова відреагувала його колега - Галина Третьякова, голова Комітету соціальної політики. І хоча переписка - для внутрішнього користування, цей допис Третьякової став публічним. І зчинився - скандал!

Ігор Палиця, народний депутат, позафракційний:

Я хотів би попросити вас, шановна фракція "Слуги народу", зробити висновок зі слів пані Третякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до України. Я вважаю, що це неприпустимо. Яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Поляков, померла людина, звичайна людина. Крім того, наш колега по парламенту.

Але Третьякова вирішила не ховати очі від сорому. Під вигуки "ганьба" - просить слово.

Галина Миколаївна, ви впевнені, що хочете репліку, так?

Галина Третьякова, народний депутат, "Слуга народу":

В мене два зауваження. Перше - звідки займає Бог знає про те, що пишуть в чаті"Слуга народу"? Це раз. А по-друге - коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут в залі конституцією і вважають, що вони можуть накидати комусь якість, кого накидати...

Зрештою, Стефанчук не витримує і вимикає мікрофон.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Життя людини є найвищою цінністю. Так гарантує третя стаття конституції України. І давайте завершимо на тому будь-які спекуляції, а свобода слова в тому числі означає відповідальність за те, що говорить кожен із нас.

Та достукатися до Третьякової ні опонентам, ні колегам - не вдається. У кулуарах вона заявляє про політичну розправу, і тікає з Верховної Ради. А депутати вирішують, як її покарати.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Ми сьогодні підписали від усієї фракції листа на регламентний комітет з тим, щоб вони розглянули й відсторонили її на п'ять днів від пленарних засідань.

Тарас Батенко, народний депутат, позафракційний:

Ми вважаємо, що вона взагалі недостойна бути народним депутатом України.

На відміну від Третьякової, інших депутатів новина про смерть Антона Полякова - шокувала.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ще вчора він виступав на трибуні й ми бачили, як він переживав за законопроєкти, які він підготував. Був пустий зал. "Слуги народу", ви практично не з'явились. Прийшло 90 депутатів "Слуг народу" і провалили закон. І ми бачили, як він переживав все це. Молода людина, 33 роки, пішов з життя. Не витримало серце, як кажуть зараз, трагічна історія.

Депутатський мандат у Третьякової навряд чи відберуть. Та й раніше - за її некоректні висловлювання, приміром, про "дітей низької якості" - жодних санкцій не було.

Та "Слуги" все ж націлилися видворити одного з депутатів із Ради. Принаймні такі чутки ширяться в кулуарах. Ідеться про Дмитра Разумкова.

Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний:

Якщо ми говоримо про закон, ні якщо ми говоримо про свавілля, ну ми вже різне бачили в стінах Верховної Ради. Згідно з законом - це неможливо. Згідно з тим, що хтось може впливати на різні інституції, то все можливо.

Усе - через конфлікт між Разумковим та монобільшістю, який спалахнув через деолігархізацію. Хоча офіційна причина відставки - порушення регламенту. Та депутати бояться, що тепер порушуватиме регламент новий голова - Руслан Стефанчук. Його призначили сьогодні. І до процедури є запитання:

Софія Федина, народний депутат, "Єропейська Солідарність":

Саме відсторонення Разумкова, перше - на два дні, воно теж з порушенням регламенту, бо на засіданні Разумков не здійснив ніяких порушень. Нам не було вчасно надано звіт рахункової палати, в нас не було звіту спікера, що не від нього залежало. Те, як зараз призначається це все, ми ж розуміємо хто буде спікером, ми розуміємо, що нова людина служила і дуже хоче служити Офісу президента, і це - похорони парламентаризму. А в парламентсько-президентській республіці похорони парламентаризму означають узурпацію влади однією особою.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Ми вже бачили, що відбувається в залі Верховної Ради, коли головував пан Стефанчук. Ми бачимо, що правила і регламент порушуються, що опозиція не має слова.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Я думаю, що однозначно в регламенті з'явиться опозиція. Іншого не може бути. Але при цьому вони будуть максимально робити так, щоби закони проходили за скороченими процедурами.

Регламент справді хочуть змінити, та монобільшість обіцяє - почують усіх.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Впровадити європейську практику, так званих, дебатів, коли є якийсь резонанс на питання і люди просто дебатують і це фіксується на камери. Запрошуються не тільки народні депутати, а й профільні експерти й посли. І потім після результатів дебатів ставиться це питання на голосування.

Та поки що депутати працюють над кадровими перестановками, бо з підвищенням Стефанчука звільнилося місце віцеспікера. На цю посаду є два кандидати: Софія Федина від ЄС та "Слуга" Олександр Корнієнко. Вакансію намагалися закрити сьогодні - та депутати попросилися додому.