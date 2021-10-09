Франція та Британія не можуть поділити рибу в Ла-Манші [ Редактировать ]
Франція погрожує припинити електропостачання до Великої Британії. Країни не можуть поділити між собою рибу в Ла-Манші.
Чому Париж звинувачує Лондон у недотриманні угод та чи залишиться столиця Сполученого Королівства без світла - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
У французькому порту Гранвіль робота кипить. Рибалки розвантажують вранішній вилов. Щоправда, масштаби здобичі зовсім на такі, як їм хотілося б. Більшості місцевих риболовів заборонено потикатися в британські води. Працювати доводиться лише біля французького берега.
Жан-Люк Таше, рибалка з Гранвілю:
У цих водах я пропрацював 15 років і лише в останні два - трохи менше перебував у британській акваторії. Але британці поновлюють дозвіл лише тим, хто постійно рибалив у їхніх водах останні роки. Тож я лишився без ліцензії.
Жан-Люк - не єдиний, кому відмовили в продовженні ліцензії. За умовами брекзиту, Лондон обіцяв допускати до своєї акваторії всі судна, які мали на це право з 2012 року. Але на практиці, від рибалок вимагають численні документи, які мали б довести, що вони справді працювали в британських водах. І часто таких паперів просто немає.
Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:
Велика Британія не поважає власного підпису під угодою. Місяць за місяцем рибалкам представляють нові умови видачі ліцензій, відмовляють у наданні інформації безпричинно, затягують видачу дозволів. І я спокійно, але впевнено заявляю: це ставлення - неприйнятне і такого порушення терпіти не можна.
Париж уже готує удар у відповідь. Британії можуть просто вимкнути електрику. Сполучене Королівство дуже залежить від постачання електроенергії з французьких АЕС. Щоправда, для такого радикального кроку потрібна буде згода усього Євросоюзу. А от вимкнути світло рибальському острову Джерсі - простіше. Саме тут міститься британський центр видачі ліцензій.
Дон Томпсон, президент Асоціації рибалок Джерсі:
Угода з брекзиту доволі упереджена. Адже іноземні флоти отримують право рибалити в наших водах на 20 мільйонів євро щороку, а ми з того нічого не маємо.
Як наслідок - лише третина французьких суден повернулася в британські води після брекзиту.
Утім, Великій Британії абсолютно невигідно сваритися із Францією та Євросоюзом. Адже в угоді з брекзиту чітко прописаний зв'язок між правами для рибалок та доступом до газової й електромережі ЄС. І, схоже, терпіння Парижа вже вичерпалося.
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