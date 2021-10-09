Украина добыла первую победу в отборе на ЧМ-2022 [ Редактировать ]
Сборная Украины по футболу после пяти ничьих добыла первую победу в отборе на ЧМ-2022, которая стала и первой победой "сине-желтых" под руководством Александра Петракова.
В Хельсинки Украина обыграла Финляндию 2:1.
Все голы матча были забиты в первом тайме. Ярмоленко открыл счет на 4-й минуте, Пукки сравнял на 28-й, я Яремчук принес нам победу на 34-й.
Во втором тайме Пятов, в 37 лет и 103 дней заменивший Тимощука в статусе самого возрастного игрока в истории сборной Украины, выдал несколько сейвов, которые помогли нам получить важную победу.
Напомним, сборная Украины по футболу провела тяжелый поединок со своими "коллегами" из Франции в рамках 5 тура группового раунда чемпионата мира. В результате встречи команды разошлись с ничейным счетом.
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