Суд обирав запобіжний захід мерові Одеси десять годин [ Редактировать ]
І майже десять годин Вищий антикорупційний суд сьогодні обирав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. І зрештою - оголосили перерву до понеділка.
Одеський голова - один із 16 підозрюваних у справі про оборудки з міськими землями. Прокурори САП просять відправити Труханова на два місяці під арешт з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень.
За даними обвинувачів, мер підписував документи й дозволи на оренду або продаж земельних ділянок на аукціоні. І цим завдав місту збитків на понад 600 мільйонів гривень.
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Засідання триває вже понад вісім годин. Міський голова - один із 16 підозрюваних у справі про незаконне привласнення землі в Одесі.
Серед них не лише міський голова і його заступник, а й різні чиновники земельних відомств, юридичного департаменту, департаменту комунальної власності, фінансисти, власники компанії-забудовника.
Геннадія Труханова та ще чотирьох посадовців звинувачують у земельних оборудках.
НАБУ оголосило підозри вже 16-тьом посадовцям.
П'ять підозр у межах розслідування кримінального провадження підписала генпрокурор Ірина Венедіктова.