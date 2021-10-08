І майже десять годин Вищий антикорупційний суд сьогодні обирав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. І зрештою - оголосили перерву до понеділка.

Одеський голова - один із 16 підозрюваних у справі про оборудки з міськими землями. Прокурори САП просять відправити Труханова на два місяці під арешт з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень.

За даними обвинувачів, мер підписував документи й дозволи на оренду або продаж земельних ділянок на аукціоні. І цим завдав місту збитків на понад 600 мільйонів гривень.