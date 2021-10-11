COVID-19 в Україні: майже дев'ять тисяч нових інфікувань за добу [ Редактировать ]
Вісім тисяч 832 нових випадки коронавірусу діагностували в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу.
207 людей померли, одужали - трохи більш як дві тисячі. За останню добу найбільше нових випадків у Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях.
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