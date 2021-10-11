В Ужгороді відбувся Забіг єдності, присвячений Дню захисників і захисниць України. Близько двохсот учасників, і переважно люди у формі, пробігли середмістям, щоби підтримати наших військових на сході України. А дехто навіть долав відстань у бронежилеті. Більше - у нашому сюжеті.

Побратими-ветерани АТО Василь та Ерік розминаються на Театральній площі в Ужгороді. Приїхали з Мукачева разом з друзями, щоб взяти участь у забігу єдності.

Василь та Ерік, ветерани АТО:

Як-не-як якась моральна підтримка для хлопців, які зараз на сході.

Чоловіки бігтимуть дистанцію у п'ять кілометрів. Василь - із солідарності з колегами, які досі на сході, - буде у шоломі та бронежилеті.

Це будні військовослужбовців, вони зазвичай так живуть. Давайте. Нє. Та в цьому важко стояти не те, що бігти. І ви плануєте бігти п'ять км? - Да, да. Знімайте.

Це справді непросто, шолом важить три кілограми, жилет - десять. Василь звик, відслужив п'ять років. Біля намету реєстрації - черга.

Взяти участь у забігу зголосилися представники всіх видів та родів військ Збройних Сил України. Вікторія Шинкарьова знає, що значить бути жінкою у формі. Вона прикордонниця, як і чоловік. А бігтиме разом із сином.

Вікторія Шинкарьова, прикордонниця Чопського прикордонного загону:

Ми інколи забуваємо про те що можна якось вириватися і займатися ще якимись справами. І ось такі заходи вони дуже допомагають вирватися зі звичного ритму, відволіктися.

Задля єдності й перемоги - бігтимуть не лише військові.

Емілія та Юлія Ковальови, жительки Ужгорода:

Щоб піддержати наших воєнних, щоб були в них сили й далі боронити нашу безпеку.

Першими на старті готуються учасники забігу на дистанцію два кілометри.

За кілька хвилин стартували й ті, хто біжить п'ять кілометрів.

Кілька хвилин - і на фінішній прямій з'являються перші бігуни.

Андрій Кирилюк, учасник забігу:

Пробіг майже шість кілометрів. Біг парком, набережною. Біг у своє задоволення не спішачи.

Жителі Ужгорода переконані: такі заходи вкрай необхідні.

Ольга та Роман Бриль, учасники забігу: