Украинец Ленур Темиров завоевал "бронзу" чемпионата мира по греко-римской борьбе [ Редактировать ]
Источник: НОК Украины
Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров стал бронзовым призером чемпионата мира, который завершился в норвежском Осло. Об этом сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины.
Темиров одолел борца из Азербайджана Талеха Мамедова (5:4) и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг.
"Золото" мирового первенства завоевал иранец Мейсам Далхани, который в финале победил грузина Лери Абуладзе. Еще одна бронза досталась японцу Кенсуке Шимизу.
На Олимпийских Играх в Токио Темиров остановился в шаге от бронзовой медали, уступив китайцу Сейлике Валихану.
Темиров принес Украине третью медаль в копилку сборной Украины на чемпионате мира по борьбе в Осло. Также бронзовыми призерами стали Магомед Закариев (вольный стиль, до 97 кг) и Александра Хоменец (до 55 кг).
Ленур Темиров
Напомним, что украинец Жан Беленюк на Олимпиаде в Токио он завоевал золотую медаль - единственное для Украины "золото" Игр-2020.
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