Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров стал бронзовым призером чемпионата мира, который завершился в норвежском Осло. Об этом сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины.

Темиров одолел борца из Азербайджана Талеха Мамедова (5:4) и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг.

"Золото" мирового первенства завоевал иранец Мейсам Далхани, который в финале победил грузина Лери Абуладзе. Еще одна бронза досталась японцу Кенсуке Шимизу.

На Олимпийских Играх в Токио Темиров остановился в шаге от бронзовой медали, уступив китайцу Сейлике Валихану.

Темиров принес Украине третью медаль в копилку сборной Украины на чемпионате мира по борьбе в Осло. Также бронзовыми призерами стали Магомед Закариев (вольный стиль, до 97 кг) и Александра Хоменец (до 55 кг).

Ленур Темиров

Напомним, что украинец Жан Беленюк на Олимпиаде в Токио он завоевал золотую медаль - единственное для Украины "золото" Игр-2020.